"صحة نجران" تتصدر تقرير مؤشرات الأداء العام على مستوى المديريات

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ضمّت الجودة والسلامة ورضا المستفيدين والخدمات الصحية وغيرها من المؤشرات

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران، على المركز الأول في تقرير المؤشرات العامة للأداء، لشهر مايو الماضي، بنسبة 82.32% على مستوى مديريات وزارة الصحة، والتي ضمت: (الجودة والسلامة، رضا المستفيدين، الخدمات الصحية، وغيرها من المؤشرات).

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في وزارة الصحة، أن "صحة نجران"، تميزت في تطبيق بروتوكولات كوفيد-19 الوقائية، والمعاملات الإلكترونية، والصيانة الوقائية، وبلاغات السلامة الدوائية، وتجربة المريض، وبنوك الدم.

وبحسب التقرير، تَمَيّزت صحة نجران أيضًا في الرعاية المنزلية، وخدمات موعد للمراكز الصحية، ومراكز القلب، ومراكز الرعاية الأولية، وانتظار الطوارئ، ونسبة إشغال العناية المركزة لمرضى كوفيد-19.

وأكدت أن هذه النتائج، جاءت نتيجة تطبيق برامج تحسين الأداء في مختلف التخصصات إضافة إلى جهود كوادر الصحة في المنطقة، والتي تكللت جميعها بالنجاح، في خدمة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات لهم.المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران