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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار تجاه خميس مشيط

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار تجاه خميس مشيط البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار تجاه خميس مشيط
أشادت بقدرات وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من اعتراض الطائرة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار تجاه خميس مشيط

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية الشقيقة، مستنكرة استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، بقدرات وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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