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يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"

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ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا" يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"
دعا الدول في أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض إلى إلغاء ديونها لبكين

ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن

طالَبَ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، الصين بدفع عشرة تريليونات دولار إلى بلاده وباقي دول العالم كـ"تعويض" عن الآثار التي خلّفها تفشي .

ففي أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض، دعا ترامب دول العالم إلى إلغاء ديونها المستحقة لبكين كـ"دفعة أولى".

وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أنه أمر بمراجعة المعلومات الاستخبارية حول منشأ الفيروس، وما إذا كان قد نشأ نتيجة لاتصال بين بشر وحيوان مصاب، أم تسرب من معمل صيني.

وكان فيروس كورونا قد حصد أرواح 400 ألف أمريكي أثناء رئاسة ترامب.الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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