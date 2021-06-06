  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم عسير" يحصد المركز الأول في بطولة الروبوت العالمية "FTC"

Print
"تعليم عسير" يحصد المركز الأول في بطولة الروبوت العالمية "FTC" "تعليم عسير" يحصد المركز الأول في بطولة الروبوت العالمية "FTC"
على مستوى المملكة عبر فريق "talent team" وفاز بجائزة تحدي الصعاب

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في النشاط الطلابي- العلمي للبنين وعبر فريق "talent team" من مدارس شركة مواهب التربية، المركز الأول على مستوى المملكة في بطولة الروبوت العالمية "FTC"، وحصدت جائزة تحدي الصعاب.

وقدّم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفريق الفائز والجهات الداعمة، مثمناً جهودهم في تحقيق هذا المنجز، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققها تعليم المنطقة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي