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اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية بكراتشي

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اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية بكراتشي
لم يُقتل أحدٌ عند النقطة الأمنية واستبعدت الشرطة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية

اعتقال وإصابتان.. شاحنة تصطدم بنقطة تفتيش خارج قنصلية السعودية بكراتشي

أُصيب اثنان من رجال الأمن بعد أن اصطدمت شاحنة بنقطة تفتيش أمنية خارج القنصلية في منطقة ديفينس في مدينة كراتشي الباكستانية، أمس السبت.

وذكرت تقارير باكستانية، أن المصابَيْن من رجال الأمن من الجنسية الباكستانية يعملان على أمن القنصلية السعودية ولم يُقتل أحدٌ في الحادث.

وقالت شرطة مدينة كراتشي، في بيان، إن الحادث وقع أمس السبت، بعدما تعطلت مكابح الشاحنة، مستبعدة مبدئياً أن تكون عملية إرهابية، وتمّ اعتقال السائق وإخضاعه للتحقيقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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