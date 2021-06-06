أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لمخالفته الإجراءات الاحترازية.. إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط

Print
بينها عدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن تخفيف الازدحام

لمخالفته الإجراءات الاحترازية.. إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط

أغلقت بلدية خميس مشيط، سوق الحراج بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية، الهادفة للحد من انتشار المستجد "كوفيد19".

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية؛ للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة، وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار الحويطي إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها؛ حيث تم إغلاق المنشأة احترازيًّا.

وأكد أن الحملات التفتيشية متواصلة بشكل دوري؛ وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية؛ مهيبًا بالجميع المسارعة بالإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات