أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشباب بطلًا للناشئين و"الرياض" يعود للبطولات عبر براعم "التايكوندو"

Print
الزلفي يعانق الذهب بإبداع القحطاني والأهلي قادم بقوة

الشباب بطلًا للناشئين و

توّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد بن طالع العمري فريق نادي الشباب بعد تحقيقه للقب بطولة المملكة لأندية التايكوندو للناشئين بحضور أعضاء مجلس الإدارة فهد الصعيري ومحمد الوبران وعبدالله المالكي وعبدالعزيز القحطاني وأمين عام الاتحاد سامي الطلب.

وشهد التنافس عودة فريق الرياض لدائرة الأمجاد، بعد انفراده بصدارة البراعم مجددًا ذكرياته مع البطولات التي غاب عنها زهاء العقدين، في المنافسات التي اختتمت أمس السبت على صالة نادي الرياض بمشاركة (36) ناديًا، وشهدت بروز فِرَق جديدة نالت الذهب لأول مرة في تاريخها؛ كالزلفي الذي خطف ببسالة ذهبية وزن تحت 35 كجم وسط إبداع فني قدمه اللاعب محمد القحطاني، والأنصار الذي عزز تواجده بذهبية وزن تحت 39 كجم عن طريق اللاعب عبدالرحمن الشمري.

وفي الترتيب العام لدرجة الناشئين جاء نادي الشباب أولًا وحل الهلال وصيفًا والنصر ثالثًا وأبها في المركز الرابع، وعلى صعيد فئة البراعم نال لقبها فريق الرياض الذي أنعش خزينته بهذا اللقب، وحل الفرع ثانيًا، والهلال ثالثًا، والأهلي القادم بقوة رابعًا.

ويتكون الطاقم الفني الوطني الذي قاد فريق الرياض للذهب من: الكابتن منصور الشبعاني، وسامي الشينان، ومحمد سفياني.

وقدّم "العمري" شكره لجميع الأندية المشاركة؛ مشيرًا إلى أن عودة فريق الرياض للواجهة مكسب للعبة؛ لافتًا إلى أن تحقيق الأندية التي دخلت للتو ميداليات متقدمة؛ سيرفع من مؤشر المنافسة.

وأضاف: الجانب الذي أثلج صدورنا هو المشاركة الكبيرة من الأندية في المنافسات علاوة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـ(كورونا).

يُذكر أن اتحاد التايكوندو أقام حفلًا كرنفاليًّا احتفاءً بعودة براعم وناشئي التايكوندو السعودي لأرض المنافسات.

الشباب بطلًا للناشئين و

الشباب بطلًا للناشئين و

الشباب بطلًا للناشئين و

الشباب بطلًا للناشئين و

الشباب بطلًا للناشئين و

الشباب بطلًا للناشئين و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي