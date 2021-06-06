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شقيقه ومساعدته المقربة.. "ثروة حاكم مصرف لبنان بأوروبا" تحت تحقيق فرنسي!

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شقيقه ومساعدته المقربة.. "ثروة حاكم مصرف لبنان بأوروبا" تحت تحقيق فرنسي! شقيقه ومساعدته المقربة.. "ثروة حاكم مصرف لبنان بأوروبا" تحت تحقيق فرنسي!
تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار وفيلا فارهة.. يقول إنه نالها مما ورثه

شقيقه ومساعدته المقربة..

فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، تحقيقًا أوليًّا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا؛ وفق ما أفاد له مصدر قضائي؛ مؤكدًا معلومات ذكرها مصدر مقرب من الملف؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وقدمت في أبريل شكاوى تستهدف رياض سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.

ويفترض أن تتمكن التحقيقات من توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها "سلامة"، حسب ما ذكرته "فرانس برس".

وسَبَق أن فُتِح تحقيق بحق "سلامة" وشقيقه "رجا" ومساعدته المقربة "ماريان حويك" في سويسرا.

وبحسب صحيفة "لو تان" اليومية؛ تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.

ويشدد "سلامة" على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي؛ علمًا بأنه يمتلك فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرق فرنسا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر، وانهيارًا لقيمة العملة الوطنية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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