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بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن " بيع الشعير"

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قالت: إن دور ‎المؤسسة ينحصر في التأهيل وضمان الوفرة والتأكد من العدالة

بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ

قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه ‏بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور ‎المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.

جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.

بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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