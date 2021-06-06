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"نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات "الأحوال" المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعاً

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"نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات "الأحوال" المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعاً "نأتي إليك" و"موجودين".. وحدات "الأحوال" المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعاً
توفر للمستفيدين والمستفيدات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً حول المملكة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز السودة التابع لإمارة منطقة عسير، ومركز تبالة بمحافظة بيشة، وللرجال في مركز تيه بمحافظة محايل عسير، ومركز العرقين بمحافظة سراة عبيدة، وذلك لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الإثنين في مركز خثعم بمحافظة بلقرن لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرّمة بدأت اليوم، الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل لمدة يوم، ومحافظة ميسان لمدة يومين، وللنساء في مركز قيا لمدة أسبوع، بينما تقدم خدماتها للرجال يوم الثلاثاء في مقر الهيئة للمواصفات والمقاييس لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم، اليوم، خدماتها للرجال في مقر محكمة محافظة عنيزة لمدة يوم، ويوم الإثنين تقوم بتقديم الخدمة في محافظة الشماسية لمدة يومين، بينما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر كتابة العدل بمحافظة عنيزة، ويوم الأربعاء في مقر إمارة منطقة القصيم لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المتنقلة خدمتها اليوم للرجال والنساء في مركز ساجر لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر وزارة السياحة لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في منطقة الجوف بمركز الشقيق، وفي منطقة حائل بمحافظة السليمي لمدة أسبوع لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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