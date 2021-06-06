أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 طوابع وصورة.. وثيقة تكشف تنظيماً لتصاريح الحج قبل 58 عاماً في أبها

Print
3 طوابع وصورة.. وثيقة تكشف تنظيماً لتصاريح الحج قبل 58 عاماً في أبها 3 طوابع وصورة.. وثيقة تكشف تنظيماً لتصاريح الحج قبل 58 عاماً في أبها
خطاب من شيخ بني مالك عسير لأمير المقاطعة وجد موافقة وإحالة للجوازات

3 طوابع وصورة.. وثيقة تكشف تنظيماً لتصاريح الحج قبل 58 عاماً في أبها

كشفت وثيقة يمتد تاريخها 58 عاماً عن وجود تنظيم رسمي لمنح تصاريح لأداء فريضة الحج حينها، وبيّنت الوثيقة عن ضرورة الحصول على موافقة من أمير المقاطعة بموجب خطاب رسمي من شيخ القبيلة التي ينتمي إليها راغب أداء الفريضة.

وأوضحت الوثيقة التي يحتفظ بنسختها الأصلية متحف الأجيال بأبها، عن خطاب وجّهه شيخ بني مالك عسير علي بن أحمد بن معدي، لأمير مقاطعة أبها، التابعة لمنطقة عسير في ذي القعدة من عام 1384هـ، يوضح فيها أن محمد بن ملاح، من أفراد قبيلته، ويريد الحج طالباً تسهيل مهمته التي وجدت موافقة من الأمير حينها ليوجّه مدير جوازات أبها باعتماد التصريح للمذكور.

كما أظهرت الوثيقة توجيه مدير الجوازات بعد أربعة أيام من الطلب بالموافقة في الثاني من ذي الحجة ١٣٨٤هـ، ونصه "يصرح للمذكور بالزيارة لمكة لأداء فريضة الحج؛ نظراً لثبوت سعوديته على أن يرجع للإدارة للحصول على الحفيظة"، وتم اعتماد الخطاب والتصريح عبر ثلاثة طوابع مع صورة مختومة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي