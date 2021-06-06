"التعاون الإسلامي" تندّد بأشد العبارات بمحاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

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أشاد الأمين العام بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة الحوثية

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، في بيان اليوم، بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيّرة (مفخخة).

وأشاد الأمين العام بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة الحوثية قبل الوصول إلى هدفها.

وجدّد العثيمين، تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدّي السافر من قِبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب).

وأكّد العثيمين، أيضاً، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.