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شرطة مالطا تنشر كاميرات موتورولا سوليوشنز القابلة للارتداء للاستخدام من قبل جميع عناصر الشرطة في الخطوط الأمامية

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شرطة مالطا تنشر كاميرات موتورولا سوليوشنز القابلة للارتداء للاستخدام من قبل جميع عناصر الشرطة في الخطوط الأمامية شرطة مالطا تنشر كاميرات موتورولا سوليوشنز القابلة للارتداء للاستخدام من قبل جميع عناصر الشرطة في الخطوط الأمامية

أعلنت اليوم شركة "موتورولا سوليوشنز" أن قوة شرطة مالطا نشرت الكاميرات القابلة للارتداء "في بي 400" من "موتورولا سوليوشنز"  للاستخدام من قبل جميع عناصر الشرطة في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء جمهورية مالطا. يعدّ نشر هذه الأجهزة جزءًا من استراتيجية التحول التي تنفّذها قوة شرطة مالطا وتهدف إلى تحديث قوة الشرطة، فضلاً عن تعزيز الثقة والشفافية في المجتمع.

ويتضمن عقد الخدمة، المبرم على مدى خمسة أعوام بشأن حل الفيديو الشامل، برمجية إدارة الأدلة لمعالجة مقاطع الفيديو الملتقطة بشكل آمن وميزة "هولستر أوير" الجديدة التي تسمح للكاميرا ببدء التسجيل تلقائيًا في حال تم سحب السلاح من الجراب الجلدي.

وقال أنجيلو جافا، مفوض شرطة مالطا: "ستساهم هذه الكاميرات القابلة للارتداء بالتقاط وجمع الأدلة يومياً، وتوفر الشفافية وتعزز كفاءة سير أعمالنا." وأضاف: "في المواقف شديدة التوتر - والتي غالبًا ما يواجهها ضباط الشرطة – ستتمكن هذه التقنية من التقاط وتسجيل مقاطع حاسمة لما يحدث في مكان الحادث من دون التأثير على تركيز ضباطنا أو انتباههم".

يرصد مستشعر "هولستر أوير" الجديد الذي يتمّ تفعيله بواسطة تقنية البلوتوث والمدمج في كاميرات "في بي 400"، ما إذا كان الضابط قد سحب سلاحه من الجراب الجلدي، ويقوم تلقائيًا بتفعيل الكاميرا التي يرتديها الضابط لبدء التسجيل. عند حدوث ذلك، سيتم أيضًا تفعيل الكاميرات التي يرتديها الضباط على مسافة قريبة، مما يوفر رؤية شاملة للوضع من وجهات نظر متعددة. وفي إطار سير عمل وكالة الشرطة، سيتم تحميل مقاطع الفيديو مباشرةً وتخزينها وتنظيمها بشكل آمن باستخدام برمجية " مانجر" لإدارة الأدلة المقدمة من "موتورولا سوليوشنز".

من جانبه، قال مايكل كاي، نائب الرئيس الإقليمي في أوروبا لشركة "موتورولا سوليوشنز": "تنضم شرطة مالطا إلى وكالات الشرطة حول العالم في اعتمادها لحل إدارة الأدلة القائم على السحابة والفيديو المدمج القابل للارتداء الذي نقدمه لتعزيز الشفافية والسماح لضباط الشرطة بالتركيز على مهمتهم المتمثلة في الحفاظ على أمن المجتمعات".

تمّ اعتماد كاميرات "في بي 400" القابلة للارتداء من "موتورولا سوليوشنز" على نطاق واسع من قبل فرق الطوارئ في الخطوط الأمامية التي تشمل الشرطة الوطنية في فرنسا والشرطة البلجيكية والشرطة الرومانية وشرطة الحدود الرومانية وقوات الشرطة المتعددة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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