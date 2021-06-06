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ميركل: مليون نوع من الكائنات الحية مهدّدة بالانقراض بسبب الاحتباس الحراري

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ميركل: مليون نوع من الكائنات الحية مهدّدة بالانقراض بسبب الاحتباس الحراري ميركل: مليون نوع من الكائنات الحية مهدّدة بالانقراض بسبب الاحتباس الحراري
معربة عن أملها في أن تمنح قمة المناخ المقبلة زخماً فاعلاً للحد من هذه الظاهرة

ميركل: مليون نوع من الكائنات الحية مهدّدة بالانقراض بسبب الاحتباس الحراري

لفتت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى أن خطر الانقراض يهدّد مليون نوع من الكائنات الحية، معربة عن أملها في أن تمنح قمة المناخ المقبلة زخماً فاعلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت غداة انطلاق مؤتمر في مدينة بون استعداداً لقمة "كوب-26" المرتقبة في غلاسكو باسكتلندا، إن "واقع التنوع البيئي مأساوي، وإن اتفاق باريس يبيّن لنا المسار الذي يجب اتباعه لجعل ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى مقبول".

وأضافت: "ما يصل إلى مليون نوع مهدّدة بالانقراض، بينها عدد كبير خلال العقود المقبلة. نحن في حاجة ماسّة إلى وقف هذا المسار".

ورحبت ميركل بقرار "منع تصنيع عديد من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة، مثل قصبات الشرب أو الأعواد القطنية في الاتحاد الأوروبي"، وفق اليوم.

وأوضحت: "الاستغناء عنها سيكون يسيراً، وسيخفف بشكل كبير عن بيئتنا"، مشيدة بالتزام الاتحاد بتحقيق الحياد المناخي في 2050.

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أن بلادها حددت "أهدافاً أكثر طموحاً"، مع تطلعها إلى أن تخفض بحلول 2030 انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 65 % مقارنة بعام 1990.

ونوّهت، إلى أنه "من أجل ذلك وضعت ألمانيا منذ يناير الماضي ضريبة ثاني أوكسيد الكربون، التي ترفع الوقود الأحفوري، وخصوصاً المحروقات".

وتهدف قمة غلاسكو "كوب-26" إلى ترجمة التزامات اتخذتها دول عام 2015 خلال مؤتمر المناخ في باريس لضبط تداعيات تغير المناخ، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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