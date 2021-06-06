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الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة

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الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة
تعدياتٌ رَصَدتها فِرَق بلدية الشرائع خلال جولات رقابية على الموقع

الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة

استعادت أمانة العاصمة المقدسة، أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي الشرائع شرق مكة المكرمة.

وتفصيلًا، قامت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- بإزالة سور لحوش شعبي مخالف بالتعدي على موقع مخصص لحديقة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدياتٍ على موقع مخصص لحديقة عامة.. تَمَثلت التعديات في إقامة حوش شعبي مسور، وتم إزالته إزالة كلية، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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