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كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون

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كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون
تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تلتها الهند والبرازيل

كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون

أظهرت إحصائية لرويترز إصابة أكثر من 172.85 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ثلاثة ملايين و865375 حالة وفاة.

تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات:

الولايات المتحدة 596926 33512948

الهند 344082 28694879

البرازيل 470842 16841408

فرنسا 109973 5707683

تركيا 47976 5276468

273908 5117274

المملكة المتحدة 127836 4511669

إيطاليا 126472 4230153

الأرجنتين 80411 3915397

إسبانيا 80196 3697987

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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