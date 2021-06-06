كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 172.85 مليون والوفيات 3.87 مليون

تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات تلتها الهند والبرازيل
أظهرت إحصائية لرويترز إصابة أكثر من 172.85 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ثلاثة ملايين و865375 حالة وفاة.
تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات:
الولايات المتحدة 596926 33512948
الهند 344082 28694879
البرازيل 470842 16841408
فرنسا 109973 5707683
تركيا 47976 5276468
روسيا 273908 5117274
المملكة المتحدة 127836 4511669
إيطاليا 126472 4230153
الأرجنتين 80411 3915397
إسبانيا 80196 3697987