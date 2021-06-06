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مرعب.. شاهد ما فعله راكب طائرة وكيف ردّ المضيف عليه

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فيديو مرعب.. شاهد ما فعله راكب طائرة وكيف ردّ المضيف عليه مرعب.. شاهد ما فعله راكب طائرة وكيف ردّ المضيف عليه
كان يطرق باب غرفة القيادة وهو يصرخ "أوقفوا هذه الطائرة"

فيديو مرعب.. شاهد ما فعله راكب طائرة وكيف ردّ المضيف عليه

كشفت لقطات مرعبة لحظات الصراع على متن طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا الأمريكية، حين نهض مسافر من مقعده فجأة وأسرع نحو قمرة القيادة وهو يصرخ: "أوقفوا الطائرة"، قبل أن يتدخل طاقم الضيافة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أفاد شهود بأنّ مسافراً على متن طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية حاول اقتحام قمرة القيادة قبل أن يتصدّى له مسافرون وأعضاء من طاقم الطائرة وينجحوا في شلّ حركته.

واضطرت رحلة شركة دلتا المتجهة من لوس أنجليس إلى ناشفيل، إلى الهبوط اضطراريّاً في ألبوكيرك في ولاية نيو مكسيكو، حيث تمّ سحب الرجل من الطائرة وتقييد يديه وقدميه.

وكان الرجل يصرخ مراراً "أوقفوا هذه الطائرة" بينما تمّ طرحه أرضاً أمام قمرة القيادة، وفقاً لتسجيل بكاميرا هاتف محمول.

وقال مسافر كان على متن الطائرة لم يُعرّف عن نفسه لشبكة "سي إن إن"، إن الرجل "نهض فجأة دون سابق إنذار، وهرع إلى قمرة الطيار وبدأ يطرق على بابها".

ووصفت راكبة أخرى تُدعى جيسيكا روبرتسون، المشهد بـ"المرعب"، لكنّها أشادت بردّ الفعل السريع لطاقم الضيافة الذي تمكّن من السيطرة على الرجل وتقييد يديه وقدميه بسرعة.

وأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي في ألبوكيرك على تويتر، أنّه استجاب للحادث.

وأعربت شركة دلتا، في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية، عن "شكرها لطاقم وركاب رحلة دلتا 386 (..) الذين ساعدوا على اعتقال أحد الركاب المشاغبين".

وأضافت "هبطت الطائرة بلا أيّ حادث يُذكر، ونُقِل المسافر من قِبل سلطات إنفاذ القانون".

وأمضى الركاب الباقون خمس ساعات في ألبوكيرك، قبل أن تقلّهم طائرة أخرى إلى ناشفيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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