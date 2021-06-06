أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا

Print
المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا
يمكن تحميله والتحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض

المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا

أعلنت المغربية عن صدور "الجواز التلقيحي" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، اعتبارًا من 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا".

وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".

وأضافت أنه "يمكن أيضًا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعنيّ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد