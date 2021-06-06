"سبق" في أسبوع: "مبادرة الرياض لمكافحة الفساد" تصل للعالمية.. ومعاقبة شركة نظّمت حفل "مشاهير السناب"

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جدل المكبرات و"فبركات الحوثي" كانت حاضرة

كان الأسبوع الماضي مليئًا بالأحداث التي حظيت بتفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، نالت نصيبها من الأخذ والرد، وكان في مقدمتها اعتماد "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عالمية لتتبع الجرائم العابرة للحدود، وأيضًا ملاحقة المشاركين بالحفل الذي جمع مشاهير وتخلله مقاطع أثارت موجة من الحنق والسخط؛ ما دعا وزارة التجارة إلى تغريم الشركة المنظّمة، وكذلك كان إيقاف العمل بمكبرات الصوت الخارجية وقصرها على الأذان والإقامة، وتفسيرات الرأي الشرعي فيها محل اهتمام الكثيرين، وغيرها كزيارة ولي العهد الكويتي للمملكة.

"سبق" تستعرض أبرز ما شغل السعوديون الأسبوع الماضي، في سلسلة رصدها الأسبوعي من خلال التقرير التالي.

محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض

وصل الرياض الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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شاهد.. الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع خادشة نشرها "مشاهير السوشيال"

كشفت مصادر خاصة لقناة "الإخبارية" أن الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عددٌ من "مشاهير السوشيال" ونشروها على حساباتهم.

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وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها

قال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن مشايخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد والمملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام.

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"التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال

استدعت وزارة التجارة الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمدينة الرياض، وغرَّمتها 300 ألف ريال.

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رئيس "مكافحة الفساد" يهنئ القيادة بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة لـ"مبادرة الرياض"

رفع رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرياض (GlobE) لمكافحة الفساد دوليًّا، في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمكافحة الفساد.

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مصادر "سبق" توضح حقيقة تركيب قاعدة أكبر مظلة في العالم بصحن المطاف بالحرم المكي

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" صحة ما تم تداوله بشأن وصول قاعدة أكبر مظلة في العالم؛ استعدادًا لوضعها في مكانها المخصص لتظليل صحن المطاف، وهي الأنباء التي أشارت إلى أن هذه القاعدة تزن 16 طنًا، وتزن بقية أجزائها 600 طن.

https://sabq.org/jnCdHZ

"السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة"

ذكر الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن ‏من البدع المحدثة ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مقترح وضع إضاءة على المنارة، كعلامة على دخول الإمام في الصلاة.

https://sabq.org/kLHmsR

متحدث "التحالف": ما ينشره الحوثيون فبركات إعلامية للتغطية على الوضع العملياتي على الأرض

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنشر فبركات لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها، وتهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها.

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