أخبار عاجلة

ارتفاع كبير في معدل التعافي اليومي.. الصحة تعلن بيان حالات كورونا -
بايدن يخلط بين سوريا وليبيا خلال حديثه عن التعاون مع روسيا -
على طريقة مرجان أحمد مرجان.. عمرو أديب يتغنى في البطيخ و«العيش» المصري (فيديو) -
مجموعة السبع تطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 201038 وخروجهم من المستشفيات -
بابا الفاتيكان يوجه رسالة إلى إثيوبيا -
سلطات الانتخابات الجزائرية ترد على بيان حركة «حمس» بشأن محاولات التزوير -
صندوق النقد الدولي يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإنهاء وباء كورونا -
انخفاض كبير في الإصابات وارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
«الصحة»: تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "الرقابة ومكافحة الفساد" يزور مركز الحوار العالمي بفيينا

Print
رئيس "الرقابة ومكافحة الفساد" يزور مركز الحوار العالمي بفيينا رئيس "الرقابة ومكافحة الفساد" يزور مركز الحوار العالمي بفيينا

رئيس

زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أمس، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد، والتي أعلنت فيها المملكة عن إطلاق "مبادرة الرياض" التي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد لتبادل المعلومات حول العالم.

واستقبل "الكهموس" والوفد المرافق له الأمين العام فيصل بن معمّر، في مقر المركز بفيينا، الذي استعرض مراحل إنشاء المركز وكذلك إنجازات وأنشطة المركز في مناطق التركيز حول العالم، وما تحقق من نتائج في تعزيز المشتركات الإنسانية، ودور القيم الدينية والإنسانية في معالجة القضايا البشرية، وترسيخ التعايش والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات، حيث عُرضت مشاركة المركز في منتدى القيم الدينية الذي استضافته المملكة.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة مبادرة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

في درجات حرارة عالية.. أهالي "سد عامر" يناشدون حلّ انقطاعات الكهرباء

في درجات حرارة عالية.. أهالي "سد عامر" يناشدون حلّ انقطاعات الكهرباء

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة