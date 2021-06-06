"الإرياني" يدين ويستنكر جريمة الحوثي بقتل 17 مدنيًّا بينهم طفلة في مأرب

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أكد أنها امتدادٌ لمسلسل استهداف الميليشيا المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية

دان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، واستنكر بأشد العبارات، الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهدافها محطة للوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي، ثم عادت بعدها بدقائق لاستهداف سيارتَي إسعاف، هرعتا لإسعاف الضحايا، بطائرة مسيَّرة مفخخة؛ ما أسفر عن استشهاد 17 مدنيًّا، بينهم طفلة تفحمت جثتها، وإصابة خمسة آخرين، وذلك في حصيلة غير نهائية.‏

وأشار الإرياني إلى أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل استهداف ميليشيا الحوثي المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بهدف الإيقاع بأكبر عدد من المدنيين بعد فشل تصعيدها العسكري، ومحاولاتها النيل من صمود المدينة، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات المحافظة‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، وإدانة هذه الجريمة النكراء التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني