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سالم الدوسري: "حققنا الأهم.. والمباراة القادمة صعبة".. المالكي: "جمهورنا سر تفوُّقنا"

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بعد ثلاثية الأخضر في المرمى اليمني

سالم الدوسري:

قال لاعب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري إن مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني لم تكن سهلة، لكن اللاعبين تداركوا نتيجة المباراة السابقة مع اليمن؛ فكانت النتيجة إيجابية.

وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره اليمني 3/ 0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن مساء اليوم في الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وأضاف الدوسري: "الحمد لله، كسبنا الأهم، وهو النقاط الثلاث التي من خلالها حافظنا على صدارة مجموعتنا، وهذا هو الأهم".

وشدَّد الدوسري على أن المباراة المقبلة أمام سنغافورة الجمعة المقبلة هي الأصعب، وقال: "نحن عاقدون العزم -بمشيئة الله- على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السنغافوري".

من جانبه، أشاد لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بوقفة ومساندة الجمهور في المدرجات، الذي كان له الأثر الكبير في نفوس اللاعبين.

وأضاف المالكي: "نحتاج إلى المؤازرة بشكل أكبر في مباراتنا المقبلة من قِبل جمهورنا الغالي، وبإذن الله نكسب النقاط الثلاث".

المنتخب السعودي ‬ كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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