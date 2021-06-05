أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأخضر السعودي" لا يعرف سوى الفوز.. تغلب على شقيقه "اليمني" وحافظ على الصدارة

Print
ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم وآسيا

حقق السعودي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة؛ ليرفع الأخضر رصيده للنقطة رقم 14 في صدارة المجموعة الرابعة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ4 وفهد المولد هدفين في الدقيقتَيْن الـ17 والـ32.

المنتخب السعودي ‬ كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

مصطفى محمد يمتزح شوقى غريب ودكة المنتخب الأولمبي عقب تغيره أمام جنوب أفريقيا

مصطفى محمد يمتزح شوقى غريب ودكة المنتخب الأولمبي عقب تغيره أمام جنوب أفريقيا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا