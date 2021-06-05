"جامعة المعرفة" تدخل قائمة أفضل ثماني جامعات آسيوية لعام 2021 م

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لأحسن "حملة طلابية" ضمن جوائز التايمز بمشاركة 500 مؤسسة تعليمية

رُشحت جامعة المعرفة ضمن أفضل ثماني جامعات على مستوى قارة آسيا بأكملها عن فئة "أفضل حملة استقطاب طلابية للعام 2020" للتصفيات النهائية ضمن جوائز التايمز الآسيوية لعام 2021 بمشاركة أكثر من 500 مؤسسة تعليمية عليا، وهو ما يفوق بالضعف تقريبًا العدد الذي تقدم في العام السابق.

وذكرت مؤسسة التايمز البريطانية في موقعها أن قائمة المرشحين النهائية المختصرة التي أعلنت، يمثلون أفضل أداء جامعي للعام 2020 كُل في فئته.

وأوضح رئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج أن الجامعة حققت هذا التميز القاري بفضل الله أولاً، ثم حرص الجامعة على تجويد مخرجاتها من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريسية، والبحثية، والممارسات الأكاديمية التي أسهمت في جعل الجامعة مقصدًا للطلبة، إضافة إلى تقديمها منح دراسية مُحفَّزة ، ومرونة -غير مخلة بالجودة - في القبول.

من جانب آخر، بيّن وكيل الجامعة الدكتور ناصر الجار الله أن فئة الجائزة "أفضل حملة استقطاب طلابية" تُمنح لمؤسسات التعليم العالي التي تتميز في تقديم حُزَم من المزايا لقبول الطلبة متبوعة بجودة تدريس وتدريب وفق مستويات عالمية تهيأ طلبتها للتنافسية في سوق العمل.

جامعة المعرفة