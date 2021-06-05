أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"" منذ 4 أشهر

Print
بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"ترامب" منذ 4 أشهر بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"" منذ 4 أشهر
الاكتفاء بجمهور محدود لا يتجاوز 1250 شخصًا

بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ

عُلقت حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّه لا يزال مؤثرًا في صفوف الجمهوريين، ويلقي مساء اليوم (السبت) أول خطاب عام له منذ أشهر في ضوء رغبته في العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام 2024.

ويتحدث "ترامب" أمام مؤتمر الجمهوريين في كارولاينا الشمالية، الولاية التي صوتت لصالحه مرتين في انتخابات 2016 و2020، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس السابق في بيان أمس: "يبدو أن المقاعد ستكون ممتلئة، لقد حطِمت كل الأرقام القياسية!".

وأغلقت أمكنة الحجز بعد بيع نحو 1250 تذكرة وفق منظمي التجمع، الذي سينظم في غرينفيل جنوب غرب الولايات المتحدة، وهذا العدد أقل بكثير من الآلاف الذين حضروا في تجمعاته الانتخابية الشهيرة، لكن الترقب لا يزال كبيرًا في أول خطاب له منذ فبراير (شباط).

وعلى الرغم من عدم إعلانه الأمر رسميًا، فإن الملياردير البالغ 74 عامًا يبدو راغبًا في الترشح مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولا يزال "ترامب" يحظى بشعبية واسعة لدى الناخبين الجمهوريين، وهو أبعد ما يكون عن التزام الصمت على الرغم من حرمانه من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يعود "ترامب" في الأشهر المقبلة إلى تنظيم التجمعات الانتخابية الكبيرة التي تستهويه.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"

ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"

بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"ترامب" منذ 4 أشهر

بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"ترامب" منذ 4 أشهر