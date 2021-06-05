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المتسابقون استمروا في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات

اختتمت "رحلة إبداعية حول السعودية" التي تنفذها أكاديمية mbc بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه مرحلتها الأولى من منطقة جازان، بمشاركة أكثر من 200 متسابق.

وأوضح عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة العامة للترفيه عبدالعزيز الزامل لـ"سبق" أن خطة برنامج "رحلة إبداعية حول السعودية" كان مقررًا لها يومان في منطقة جازان لعرض تجارب الأداء، ويعلَن الفائزون في اليوم الثالث، إلا أن عدد المشاركين الذي زاد على 200 متسابق مدَّد الوقت المحدد للبرنامج بمقدار ساعة كل يوم، واستمر المتسابقون في تقديم مواهبهم حتى قبل الحفل النهائي بساعات.

وأكد "الزامل" أن منطقة جازان أظهرت العديد من المواهب في تجارب الأداء، معتبرًا أنها افتتاحية لـ"رحلة إبداعية حول السعودية"، البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه مع أكاديمية mbc، مبديًا شرفه بلقاء أبناء وبنات منطقة جازان.

ويُعدُّ برنامج ‏"رحلة إبداعية حول السعودية" فرصة جديدة لاكتشاف آلاف الموهوبين السعوديين في أكاديمية MBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. وستستمر رحلة البرنامج في البحث عن المواهب المختلفة في مناطق ومدن السعودية كافة.