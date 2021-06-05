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"تصفية" تنهي إشكالات مخطط مساهمة محاسن بالأحساء مع الجهات ذات العلاقة

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أكدت عبر "تويتر" أنه سيتم استكمال الإفراغ وبيع القطع المتبقية والصرف للمساهمين

تمكنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، من إنهاء إشكالات مخطط مساهمة محاسن بمحافظة ‎الأحساء مع الجهات ذات العلاقة.

وفى التفاصيل.. قالت "تصفية" على حسابها عبر تويتر: سيتم استكمال الإفراغ وبيع القطع المتبقية لمساهمة "مخطط مساهمة محاسن" العائدة لمؤسسة الشهاب والخرس العقارية، ثم الصرف للمساهمين بإذن الله.

يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تبذل جهودًا كبيرة وناجحة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، حيث تمكنت حتى الآن من استعادة ما يزيد عن عشرة مليارات ريال من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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