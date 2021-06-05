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"فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل

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"فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل "فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل
خلال ساعات النهار

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus) ؛ وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية إلا أنها ستحدت خلال ساعات النهار.

وقال: "شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو، ومعظمها غير مرئي للعين المجردة؛ لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيدًا عن الشمس، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابًا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومترًا بالثانية؛ وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام".

وأضاف: "ستبلغ شهب الحمليات ذروتها خلال ساعات النهار يوم الاثنين 7 يونيو 2021، والفرصة متاحة كذلك يوم الثلاثاء 8 يونيو، ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس لأمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابًا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 39 كيلومترًا بالثانية؛ وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط الشهب خلال السنة".

وتابع: "بشكل عام الفرصة ممكنة، ولكن غير مؤكدة لرؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس. ومن الممكن رؤية أحدها يتحرك أفقيًّا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه، وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب".الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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