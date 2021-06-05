أستاذ مناعة: "كورونا" ينتقل عن طريق العين.. ويجب ارتداء نظارات كبيرة

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قال إنه سيستمر معنا سنوات طويلة

أكد أستاذ الحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، إمكانية انتقال فيروس كورونا (كوفيد - 19) عن طريق العين، مشيرًا إلى أن ذلك موجود ومثبت علميًّا، ومشددًا في هذا الصدد على وجوب ارتداء نظارات كبيرة لمنع دخول الفيروس من العين.

ووصف الدكتور بدران لنشرة النهار على قناة "الإخبارية" "المعركة مع فيروس كورونا بالمستعرة والحامية"، مبينًا أنه يتفنن في فتح جبهات وحروب جديدة، والواضح أنه سيستمر معنا سنوات طويلة!

وعن إمكانية انتقاله عن طريق العين أضاف الدكتور مجدي بدران: "يتسلل فيروس كورونا من بوابات خفية، إحداها العين؛ فيجب ارتداء نظارات كبيرة وشمسية لمنع دخوله، مع التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين فأكثر". لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد