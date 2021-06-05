"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي

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أطلقتها الشركة مع بداية جائحة "كوفيد - 19"

تُوجت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021م الذهبية لأفضل ابتكار في استخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ عن حملتها (رسائل تحفيزية) والتي أطلقتها بالتزامن مع بداية جائحة كوفيد – 19، والتي تضمنت نشر الكثير من العبارات التحفيزية لاتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة والتغلب عليها بأسلوب مميز يسعى لرفع الروح المعنوية والدفاعية للتقيد بتوصيات الجهات المختصة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد رئيس قسم التطوير والتسويق بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي، أن الجائزة أجمل مكافأة لكافة فريق العمل الذي كان يعمل في تلك الفترة بشكل مختلف عن طبيعة عمله الرئيسية، حيث تحولنا من فريق يعمل على إبراز المميزات والخدمات المقدمة لعملائنا في شركة تمتلك وكالة أفضل علامة تجارية في قطاع السيارات "مرسيدس – بنز" إلى فريق يسابق الزمن للمساهمة في الجهود المجتمعية لمواجهة تأثيرات الجائحة بكافة الأدوات المتاحة أمامه؛ والتي كان من ضمنها استخدام حسابات الشركة في منصات التواصل الاجتماعي من أجل إرسال رسائل توعوية بطريقة مبتكرة تجمع بين العبارة المؤثرة والصورة الجميلة التي تم فيها استخدام مركبات مرسيدس – بنز الرائعة من زوايا وأماكن تصوير مختلفة يتوافق فيها تأثير الصورة مع معنى العبارة المكتوبة في المنشور.

وأضاف "ولي" قائلاً: "بداية إطلاق مبادرة (رسائل تحفيزية) تزامن مع تطبيق حظر التجول والذي كان شيئاً غير معتاد بالنسبة لنا، وهو على الرغم من أن الهدف منه هو وقايتنا من خطر الفايروس إلا أنه كان له وقع على أنفسنا لعدم تعودنا على مثل هذا الوضع في تقييد حركتنا داخل منازلنا، لذلك كانت رسائل التحفيز التي قمنا بنشرها عبر حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي تحمل في مضمونها التأكيد على أن المستقبل سوف يكون أفضل، وأننا قادرون بوعينا والتزامنا على تجاوز هذه الجائحة بإذن الله، وسعادتنا الكبيرة بأن تلك المساهمة في ذلك الظرف الاستثنائي نحصد عليها اليوم هذه الجائزة المرموقة مما يعد محل اعتزاز وتقدير لكافة أعضاء فريق العمل الذين أبدعوا في تقديم الحملة بهذا المظهر المميز".