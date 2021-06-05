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54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان

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54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان 54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان
لتهاونهم في الحجر المنزلي.. ومخالفة الاحترازات

54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان

يواجه 54 شخصًا بمنطقة جازان غرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا جراء تهاونهم ومخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح المحامي خالد بخيت فقيهي لـ"سبق": أن "وزارة الداخلية شددت العقوبات في حالة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات والاحترازات؛ للحيلولة دون تفشي في المجتمع".

وأضاف أن "العقوبات والأحكام المقررة نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

وكان قد صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (54) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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