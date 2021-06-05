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"الحريري" يطالب بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان

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"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان "الحريري" يطالب بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان
عبر عن تخوفه أن يكون في التخلي عنها تشجيعًا للاغتيالات

طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (السبت)، بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية للمحكمة الخاصة في لبنان، لاستكمال المحاكمة في قضايا اغتيالات الوزراء ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

وأعرب "الحريري" عن حزنه أن يتوقف قطار العدالة في أكثر الأوقات حاجة إليه، لأسباب مالية.

وعبر عن خشيته أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان؛ من شأنه أن يشجّع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال "الحريري"، لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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