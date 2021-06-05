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أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

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أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية
قيمتها 500 ألف ريال ويتنافس عليها أكثر من 50 ألف مشارك

أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية

يرعى أمير منطقة ‏حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، غدًا الأحد، في مقر نادي الجبلين، جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

وتهدف الجائزة، إلى تشجيع العمل الإبداعي المتميز في ميادين التعليم ‏والصحة والعمل والتنمية، وتشجيع المواهب المبدعة في كل مجال.

ويتنافس على الجوائز التي تبلغ قيمتها 500 ألف ريال، أكثر من 50 ألف مشارك في القطاعات الحكومية في منطقة حائل، وستوزع على المتميزين في ستة قطاعات.

يُذكر أن الجائزة مرت بثلاث نسخ، بدأت بجائزة "آبار" للمواهب منذ العام 2015م، وهي بتنظيم من شركة مياه آبار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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