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الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

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نظرًا لمستجدات ظروف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كوفيد-19"

الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

عاد السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، للتدريبات؛ وذلك من خلال إجراء حصة تدريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وجاءت الحصة التدريبية بعد إلغاء المباراة الودية أمام منتخب أستراليا المقرر إقامتها مساء اليوم السبت؛ نظرًا لمستجدات ظروف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس (كوفيد-19)، وحرصًا على سلامة لاعبي المنتخبين.

وتركزت الحصة التدريبية المسائية التي أقيمت تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، على تطبيق اللاعبين لمناورة على كامل مساحة الملعب.

وسيلاقي الأخضر خلال معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، منتخبي المكسيك والأرجنتين وديًّا على التوالي.

الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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