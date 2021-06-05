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هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية

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هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية
وافقت على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض

هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية

رحبت هيئة قناة السويس ببيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بشأن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي الخسائر التي تكبّدتها الهيئة خلال عملية إنقاذ السفينة البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.
وأكدت هيئة قناة السويس في بيانٍ اليوم، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة البنمية، بما لا يخل بحقوق الهيئة، وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تغطي تكاليف أعمال الإنقاذ، وتعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال تلك الأزمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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