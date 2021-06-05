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بعد إعطاء أكثر من 14 مليون شخص لقاحات مضادة للفيروس

توقع بروفيسور واستشاري أمراض معدية، الوصول إلى المناعة المجتمعية في السعودية بعد شهرين تقريباً، وذلك بداية شهر أغسطس المقبل بإذن الله، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أكثر من 14 مليون شخص، أخذوا اللقاحات، منهم 13 مليونًا تلقوا جرعة واحدة وحوالي المليون جرعتين.

ونوه الدكتور عوض بن عبدالله العمري، استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالنجاح الكبير الذي حققته حكومة المملكة ممثلة بوزارة الصحة في خطتها في إعطاء اللقاحات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في لقاء مع برنامج mbc في أسبوع: "لكي نصل إلى المناعة المجتمعية ينبغي تطعيم 70٪، وبالتالي نحتاج تطعيم 24 مليون شخص بالسعودية، وبعد تطعيم 14 مليون شخص تبقى 10 ملايين"، لافتًا إلى وصول أعداد اللقاحات اليومية إلى حوالي 152 ألف لقاح، وبالتالي نحتاج إلى حوالي 65 يوماً من الآن لكي نصل إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا في السعودية وهذا خبر رائع ومحفز، وذلك في حال توفر اللقاحات بشكلٍ كافٍ، واستمرار المعدل اليومي 152 ألف جرعة ستصل في بداية شهر أغسطس إلى المناعة المجتمعية بإذن الله.