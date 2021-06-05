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"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"

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"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" "الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"
في الفترة من 25- 29 شوال الجاري

تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في الفترة من 25- 29/ 10/ 1442هـ، ندوة افتراضية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص ممثلي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وتشتمل الندوة على خمس جلسات حوارية تستعرض فيها جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع غير الربحي، ومناقشة التحديات ووسائل تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى أبرز ممارسات الحوكمة، ودور القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الندوة انطلاقًا من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما تدعو "نزاهة" المهتمين لحضور الندوة (افتراضيًّا) والتي سوف يعلن عن روابطها تباعًا عبر حساب الهيئة في تويتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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