بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية

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سقطوا في هجمات وكمائن لـ"داعش" في حمص وحماة ودير الزور

قُتل 23 عنصرًا على الأقل من النظام السوري والمليشيات الإيرانية المتحالفة معه، بنيران تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد، خلال آخر 24 ساعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وبيّن المرصد على موقعه الإلكتروني أن قتلى النظام السوري سقطوا في أماكن مختلفة في مناطق بادية حمص الشرقية، مرورًا ببادية حماة ودير الزور، ووصولًا إلى بادية الرقة.

وأضاف أن من بين القتلى، ضابط في الحرس الثوري الإيراني ومرافقه، من الجنسية الإيرانية، بعد أن جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة أثناء مرورهم على الطريق تدمر- دير الزور وسط سوريا.

وأوضح المرصد أنه وثّق -في وقت سابق من اليوم- مقتل 5 عناصر من النظام السوري عقب انفجار لغم زرعه "داعش" في منطقة وادي أبيض ببادية السخنة شرقي حمص.