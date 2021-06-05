هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة

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لتسجيل المخالفات دون تدخل بشري

نفى ناشر تغريدة، وجود أجهزة استشعار بنقطة تفتيش الشميسي بمكة المكرمة، لتسجيل المخالفات دون تدخل بشري، صحتها، مقدماً اعتذاره، وقام بحذف تغريدته المتداولة.

وقال مُطلق التغريدة وهو إعلامي اعتذر بعد تداولها بساعات: "وصلتني استفسارات كثيرة عن صحة وضع أجهزة استشعار بنقطة تفتيش الشميسي يمكنها كشف مخالفاتك دون تدخل بشري، وكما وصلني لا صحة لهذا مطلقًا، ولذلك تم حذف التغريدة والتوضيح أنه تم نفيها".

وكانت تغريدة تداولت بشكل واسع خلال الساعات الماضية جاء فيها أن هناك استشعارًا لرصد المخالفات من فحص واستمارة ورخصة بمجرد المرور من نقطة الشميسي على طريق مكة - جدة السريع، دون تدخل بشري، وهو ما تم نفيه من ناشر التغريدة.