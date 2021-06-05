وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

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يتحدثان عن تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وأبرز القضايا الراهنة ومستجداتها

يُعقد في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم غدٍ الأحد؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي في نسخته الرابعة، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

ويتحدث وزير الرياضة عن إسهامات الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتراخيص الأندية والأكاديميات، وإستراتيجية دعمها وحوكمتها ، فيما سيقدم وزير الإعلام المكلف إيجازًا عن أبرز القضايا الراهنة ومستجداتها في عدة مجالات.

كما يجيب الوزيران على أسئلة الصحفيين.

