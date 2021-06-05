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الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد

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الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد
بينهم 60 استهدفهم في ولاية زابل

الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (السبت)، مقتل العشرات من مقاتلي حركة طالبان المتشددة، في عمليات عسكرية في عدة ولايات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أفادت الوزارة، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن القوات الأمنية وبدعم من القوات الجوية استهدفت تجمعًا لـ"طالبان" في زابل جنوبي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا من الحركة وإصابة 33 آخرين.

وأوضحت في بيان منفصل أنها قتلت 13 مسلحًا من طالبان في هجمات استهدفت الحركة في ولاية هرات غربي أفغانستان، بجانب مقتل 4 آخرين خلال عمليات في ولاية بادغیس غربي البلاد أيضًا.

وفي عمليات عسكرية أيضًا استهدفت مخابئ لمقاتلي "طالبان" في ولاية أروزكان وسط البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 16 آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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