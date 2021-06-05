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"هيئة الاتصالات" تنفّذ 970 جولة تفتيشية خلال مايو 2021

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"هيئة الاتصالات" تنفّذ 970 جولة تفتيشية خلال مايو 2021 "هيئة الاتصالات" تنفّذ 970 جولة تفتيشية خلال مايو 2021
شملت منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من المناطق

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكثر من 970 جولة تفتيشية من قِبَل فرقها الرقابية خلال شهر مايو الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع خدمات البريد.

وقالت "الهيئة": إن الجولات التفتيشية شَمِلت العديد من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة؛ وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي مواكبة للجهود الحكومية المشتركة؛ للحد من انتشار ، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في كل الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات.

وأكدت "الهيئة" استمرارية الجولات التفتيشية من قِبَل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه كل المخالفات المرصودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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