"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق

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بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 7 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 119 يومًا، 1500 مسجد.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجد واحد في كل من منطقتي الحدود الشمالية وتبوك.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد؛ ومن ذلك لُبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.