وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية

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وقف على التحديات التي تواجه الجمعية والحلول الممكنة لها

أشاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، بالجهود التي تبذلها جمعية ترميم بالشرقية وما حققته خلال مسيرتها الناجحة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها، وكان له أبرز الأثر في توفير حياة كريمة لهم، مقدماً شكره لمجلس إدارة الجمعية على التطورات المتلاحقة التي تشهدها الجمعية.

جاء ذلك خلال زيارته للجمعية برفقة مدير عام فرع شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي، وكان في استقبالهما المهندس حمد بن ثواب الخالدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائبه المهندس محمد خالد التركي.

وتجول القرعاوي بمقر الجمعية وتعرف على ما تقدمه إداراتها وأقسامها المختلفة في خدمة المستفيد، وشاهد معرض ترميم الذي تظهر فيه حالة المنازل التي تم ترميمها والتغيرات التي طرأت عليها، وأبدى إعجابه بمستوى المنازل بعد الترميم، والذي يوضح الجهد المهني والتخصصي المبذول بها.

وقام القرعاوي بزيارة لمركز سمايا للتطوع الإسكاني بحضور مدير المسؤولية الاجتماعية ببنك البلاد ناصر المطيري شريك الجمعية في العمل التطوعي.

ونقل القرعاوي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وللمتطوعين تحيات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، واهتمامه بما تقدمه جمعية ترميم من حلول إسكانية نوعية لمنازل الأسر الأشد حاجة، وحرص الوزير على مشاركة الجمعية مهمتها ودعمها في مشاريعها، مثمناً الدور الذي تقدمه، كما أضاف القرعاوي أن الدعم الذي تحظى به ترميم من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، له دور كبير فيما تحقق من إنجازات، مثمناً الجهود التي يبذلها المتطوعون والمشاركة النوعية للجهات الراعية.

وتضمنت الزيارة اجتماع القرعاوي وفريق عمله مع رئيس مجلس إدارة ترميم ونائبه والإدارة التنفيذية؛ للتعرف على التحديات التي تواجه جمعية ترميم في مهمتها التنموية ومناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه التحديات.

وتعرف القرعاوي على الأركان التي يتم فيها تدريب وتأهيل المتطوعين على مهامهم التطوعية ما بين فرص أعمال السباكة والكهرباء، والدهان، وأعمال السيراميك، والزراعة.

وأوضح المهندس حمد الخالدي أن هذه الزيارة تأتي استمراراً للتكامل الدائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتضافر الجهود لتقديم خدمات نوعية ملبية لاحتياجات المستفيدين، شاكراً القرعاوي على دعمه الدائم للجمعية.