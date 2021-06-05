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دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%

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دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%
"كفاءة" يحذر من القيادة المتهورة وقال: "تسرع وتهدي كثير بنزينك يطير"

دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%

أوصت دراسة فنية استند عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بـ"القيادة المتزنة"؛ حيث يمكنها أن توفر ما يتراوح بين 15% إلى 30% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و10% إلى 40% خلال القيادة في الطرق المزدحمة، إلى جانب أنها أكثر أمانًا للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عمومًا.

وذكر "كفاءة" أن القيادة المتهورة للمركبة والسرعة والتهدئة على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

وفي رسالة لعموم المستهلكين جاء فيها: "تسرع وتهدي كثير بنزينك يطير"؛ تحدث المركز عن سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار؛ لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا اتبع ذلك باستخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.

ولفت المركز إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان؛ وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جدًّا مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، إلى أن فارق هدر الوقود بين السائقين تكون أقل بكثير للمعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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