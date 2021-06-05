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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت 1220 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1223 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وتحرير 60 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"؛ فيما تَلَقّت 54 بلاغًا عن المنشآت المخالفة؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة تحقيقًا للسلامة العامة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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