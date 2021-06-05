"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة

★ ★ ★ ★ ★

وعد بمعاقبة المتلاعبين بـ"التلاد": "دبرتهم عندي" وفعلًا سعر الشعير مرهق

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قلبه للجمهور عبر حسابه الشخصي مستعدًّا للإجابة على أسئلتهم على مختلف مشاربها، لتتناثر أمامه قائمة كبيرة من كل حدب وصوب، تضمّن جزء منها اقتراحات لتطوير الموروث؛ فيما حمل الجزء الآخر هموم وشكاوى وَعَد بحلها بدءًا من اليوم؛ فيما نال تغريدات الثناء والشكر على النقلة التي يشهدها المهرجان السنوي.

وكتب أحد محبي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: "أبو سلمان بيّض الله وجهك على كل اللي تسويه طال عمرك، وأتمنى منع الشيلات التي تثير النعرة القبلية في المزاين.. ومع الأسف نلاحظ بعض الشيلات تتسبب في نعرات ومشادات وشاعر يرد على شاعر، صحيح التحدي جميل؛ لكن إذا صار بروح رياضية، وكل شخص يحق له يفخر بحلاله وبقبيلته لكن دون التعرض للغير".

ليرد عليه "بن حثلين": التفاخر على الآخرين لا يصدر إلا من سفهاء القبيلة، ومع ذلك هنالك ضوابط وسوف تكون أشد هذه السنة بإذن الله.

وغرد آخر: "أول شيء نحب نشكرك على كل ما قدّمته لنا يا أبو سلمان، صراحة عمل منظم وجميل يستحق عليه الشكر، ولكن فيه إشكالية بسيطة نتمنى منك طال عمرك النظر فيها وهي (التلاد)، نحتاج الحلف بالقرآن يكون أمام الجماهير، وأمام الملأ، فهناك كثير من أهل التلاد نشاهدهم في الآونة الأخيرة، تلاعب كثير وإدخال الغفل".

وقال "بن حثلين" بلهجة بسيطة وعفوية: "اللي بيجنن أمام اللجنة ماهوب راده حلف أمام الجمهور وأنا أخوك؛ لكن دبرتهم عندي".

وفي تغريدة ثالثة في قائمة آلاف التغريدات كتب متابع: "يا شيخ فهد سعر الشعير مرهق جدًّا لأصحاب الإبل والحلال بشكل عام"، ليجيب عليه "بن حثلين" متضامنًا مع الموقف: "أتفق معك أخوي، وأضم صوتي لصوتكم كمالك إبل؛ ولكن كلنا ثقة بوزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأنه يعمل كل ما بوسعه لأجل المواشي عامة وملاكها.