"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"

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الشروط تشمل دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%.. والالتزام بالإجراءات الوقائية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الطوال بمنطقة جازان، يوم الأحد 25 / 10/ 1442هـ الموافق 6 / 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الطوال بمنطقة جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي «50,000» ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (تطبيق توكلنا)، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت الهيئة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك ميناء جازان، وذلك يوم الاثنين 26 / 10 / 1442هـ الموافق 7 / 6 / 2021م في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفق الشروط المرفقة.