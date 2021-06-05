بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع

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بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة

تواصل بلدية بيشة استكمال خطتها في أعمال النظافة، التي تضمنت تكثيف جهود النظافة في محافظة بيشة وقراها، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: أعمال النظافة والتطهير خلال الأسبوع الماضي شملت تنظيف (1246) متراً طولياً بالشوارع الرئيسة في محافظة بيشة، وتنظيف (2395) متراً طولياً من الشوارع الفرعية ورفع (٢٨٠) طناً من النفايات الصلبة، و(١٢) ألف طن من الحاويات المنزلية، كما جرى تعقيم وتطهير (١٤٥٠) حاوية، إضافة إلى رفع (٢٨٦) متراً مكعباً من النفايات الخضراء.

وأضاف: البلدية مستمرة في استنفار طاقاتها البشرية والآلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في النظافة العامة من خلال خططها وبرامجها، والعمل على دراسة عقود تشغيلية لأعمال النظافة مع شركات متخصّصة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص البلدية على تطبيق أعلى معايير النظافة البيئية لمواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التشوّهات البصرية، ورفع معدلات الإصحاح البيئي من أجل المحافظة على البيئة وتعزيزاً لمعايير التنمية المستدامة.