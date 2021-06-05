أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس

السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

دبي.. فيلم يؤرخ للتواصل بين السوفييت والهند

دبي.. فيلم يؤرخ للتواصل بين السوفييت والهند

سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع

سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع